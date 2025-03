Itt hibázik Brüsszel a gazdasági és politikai tárgyalásokban (VIDEÓ)

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hétfőn az ATV Szigorlat című műsorának vendége volt. A kormánypárti politikus kérdésre válaszolva kifejtette, hogy a magyar kormány mindig is úgy vélekedett, hogy Ukrajna uniós tagsága egy fontos kérdés, de ahogy az a korábbi vitákban és nyilatkozatokban is felmerült, ez a folyamat még számos ponton megállítható. Felidézte, hogy erről még Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt. „Pontosan azt csináljuk, amit korábban mondtunk: megállítjuk a folyamatot, vagy legalábbis

döntési lehetőséget kívánunk biztosítani a magyar embereknek egy véleménynyilvánító szavazáson arra, hogy elmondják, mit gondolnak Ukrajna uniós tagságáról”.

Menczer azzal folytatta, hogy Brüsszelben azt mondják, Ukrajnát be kell hozni az Unióba – ez világos. Itt emlékeztetett, hogy a háború sújtotta ország a tagjelöltségi feltételeket sem teljesítette, mikor Brüsszel azt mondta róla, hogy tagjelöltté kell nyilvánítani. „Mi azt mondjuk, hogy ez számos veszéllyel jár: az anyagiakat illetően, eszeveszett mennyiségű fegyveráramlat, szervezett büntetés, munkahelyek” – sorolta. A kommunikációs igazgató szerint azt is látják, hogy

a politikai ellenfeleik Ukrajna mellett foglaltak állást.

Ennél a pontnál felhívta a figyelmet a Tisza Párt EP-képviselőinek azon akciójára, mikor ukrán zászlós pólóban ültek be a plenáris terembe. „Ha felhúzom valakinek a pólóját, akkor azzal vagyok. (...) Brüsszel Péter és a Tisza felhúzta a kék-sárgát, (...) mi meg a piros-fehér-zöldet viseljük” – szögezte le. Igaz ez a magyar miniszterelnökre is – tette hozzá. Menczer Tamás azt is megjegyezte, hogy a tárgyalások most érnek abba a szakaszba, amikor ki kell kérni a magyar emberek véleményét. „Nagyon nagy baj, hogy egy ilyen véleménykérési kinyilatkoztatást csak mi adunk, mások nem adnak” – hangsúlyozta.

A kormánypárti politikus azt is leszögezte a műsorban, hogy