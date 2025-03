Mandiner Reakció Székesfehérváron! Cser-Palkovics András, Kohán Mátyás és Kacsoh Dániel élőben elemez

Országjáró rendezvénysorozatunk következő megállója nem más lesz, mint Székesfehérvár, ahol közönség előtt, Cser-Palkovics András polgármester és Kohán Mátyás élő podcast-felvételére kerül sor, Kacsoh Dániel műsorvezetésével.

A beszélgetés során aktuális kérdéseket és témákat is érintenek, többek között szót ejtenek a nemzeti ünnepen elhangzott üzenetek utózöngéiről, a körülöttünk zajló világrendszerváltásról, a háború vagy béke kérdéséről, a hazai önkormányzatiságról és a települések helyzetéről, illetve a magyar belpolitikai erőviszonyok alakulásáról is.

Időpont: 2025.március 20. csütörtök 18:00

Helyszín: MCC Székesfehérvár - 8000 Székesfehérvár, Táncsics Mihály u. 2.

Amennyiben Ön is részt venne az eseményen a közönség részeseként, élőben meghallgatná, akár kérdezne is, regisztráljon most:

Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt, regisztráljon és jöjjön el Ön is!

A jelentkezés és az adáson való részvétel az űrlap kitöltésével lehetséges, a férőhelyek száma korlátozott! Az esemény korlátozottan sajtónyilvános. Az eseményen való részvétel a sajtó számára is regisztrációhoz között. A tartalom írásos publikálása a Mandinerrel való egyeztetésre szorul, videófelvétel nem lehetséges. Kapcsolatfelvétel: [email protected]

A változtatás jogát fenntartjuk.