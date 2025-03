Emberek vagyunk: a Tisza budapesti frakcióvezetője a magyar helyett rendszeresen a tádzsikisztáni zászlót használja a Facebookon

A Nyugati Fény beszámolója szerint Ordas Eszter, a Tisza Párt budapesti frakcióvezetője rendszeresen összetévesztette a magyar zászlót a tádzsikisztáni lobogóval. Habár a két zászló valóban hasonlít, Magyarország nemzeti lobogója három egymással egyenlő szélességű vízszintes sávból áll, melyek a piros, fehér és zöld színeket foglalják magukban, míg

a Közép-Ázsiai ország zászlajának középső sávjában egy korona is megjelenik.

A tévedés nemcsak Ordas Eszter privát oldalain, hanem a TISZA Budapest hivatalos Facebook-oldalán is visszaköszönt, annak ellenére, hogy a félreértésre több kommentelő is felhívta a figyelmet.

Ennek ellenére a bejegyzések változatlanul maradtak.

Ugyanakkor a frakcióvezető korábban még súlyosabb hibát is elkövetett. Tavaly októberben felszólította Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy váljon meg Szabó Rolandtól, az Állatkert főigazgató-helyettesétől. Szabó Roland viszont akkor már közel két éve nem töltötte be ezt a pozíciót, ráadásul nem is a főpolgármester volt a munkáltatója.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert