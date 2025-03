„Milyen érdekes, hogy mindig valamiféle megmagyarázhatatlan fideszes fortély áldozatául esik Magyar Péter. Azonban a bizonyítékai olyan hiteles, komoly dolgokban merülnek ki, mint az azt beszélik, sokan látták, többen azt mondták s a többi, s a többi.

Kicsit sok már a kamuból. Egyre nagyobb bajban van Magyar Péter, folyamatosan csökken az érdeklődés iránta és a pártja iránt is. Ennek újabb bizonyítéka, amit Ceglédi Zoltán politikai elemző, publicista tett ki a Facebook-oldalára, olvassák:

»Hát, gyerekek, ez zseniális. Jönnek sorra a tiszások bizonygatni, hogy nálunk nem működne a szerbek módszere, minek tüntetni, mert, most figyelj, ITT NINCS ANNYI ELÉGEDETLEN EMBER. Mi van?! Nem azt hallgatom az influenszereitektől hónapok óta, hogy összeomlott a kormány és árad a Tisza? Nem azt mérték a kutatóitok, hogy tartósan 46-47 százalékon áll Magyar Péter pártja? Nem arról volt szó nemrég, hogy Orbán úgy megzuhant, hogy előre hozott választáson gondolkodik, és Magyar is úgy készül, hogy ez már áprilisban megtörténhet? Most meg hirtelen jön a cincogás? (…)«

Ceglédi nem vádolható kormánypártisággal, úgyhogy valóban nagy lehet a baj a Tisza háza táján.

Ilyen, amikor szembejön a valóság. Magyar Péter kezdhet komolyan aggódni.”