Nyakon csípték Karácsony Gergelyt: újra kezdetét veheti a magyarázkodás örök körforgása (VIDEÓ)

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Karácsony Gergely főpolgármester az ATV Egyenes Beszéd című műsorának volt a vendége csütörtökön. Karácsony a beszélgetés során arról is beszámolt, hogy a Kormányinfóból tudta meg: a főváros érvényesítheti elővásárlási jogát a Rákosrendező területén. A kormány ugyanis elfogadta, hogy a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. megvásárolja a területet.

A fővárosnak most azokat a kötelezettségeket kell vállalnia, amelyeket korábban a befektetőnek kellett volna teljesítenie, beleértve a terület megtisztítását is.

Szentkirályi Alexandra leleplezte a főpolgármestert

Szentkirályi Alexandra is elmondta a véleményét a történtekről a Hír TV Napi aktuális című műsorában pénteken. A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője a műsorban elárulta, hogy nagyon szkeptikus Karácsony Gergely projektjét illetően. „Azért én eléggé kíváncsi lennék arra, hogy fognak tudni egy ilyen befektetés után egy projektet is megvalósítani” – mondta Szentkirályi Alexandra, aki felhívta a figyelmet egy furcsa visszásságra is.

„Ha pedig mégis ilyen nagyságrendű forrása van a fővárosnak, akkor pedig nem tudom eldönteni, hogy Karácsony Gergely akkor hazudott, amikor azt mondta, hogy egy csomó mindent azért nem tud megvalósítani a Fővárosi Önkormányzat, mert nincsen rá pénz,

vagy most hazudik, amikor azt mondja, hogy a fővárosnak van pénze”

– mondta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője.

„Rákosrendező sorsa megpecsételődött”

Ezzel kapcsolatban a Hír TV felhívta a figyelmet Szentkirályi egy korábbi bejegyzésére is. „Rákosrendező sorsa megpecsételődött. Ha 50 milliárdot ki lehet fizetni egy szeméttelepért, akkor másra is van pénz. Pénz a szemét eltakarítására, pénz a fejlesztésre. Pénz a budapestiek érdekeinek szolgálatára, mint az utak felújítása, kötöttpályás fejlesztések, P+R parkolók építése, vagy éppen a fővárosi lakhatási válság kezelése” – írta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője.

A Hír TV felvételét itt tudja megtekinteni: