Árad az O1G-láz és a brüsszeli logó – ám okosabbak nem lettünk „Official The Man” produkciója nyomán

„Amiatt, hogy az emberek nem akarják, hogy kiderüljön róluk nyilvánosan is, hogy itt vannak az évértékelőn?” –

kérdezett vissza alig leplezett empátiával, sőt, kreatív lojalitással a Telex riportere,

amikor a Tisza Párt munkatársa közölte, hogy a Magyar Péter-féle évértékelő kongresszuson, a HUNGEXPO épületében nem szabad interjúkat készíteni, szóval lesz szíves távozni.

Kinn is találta magát az utcán.

„Nem feltétlenül, inkább szerintem én azt gondolnám, hogy a sajtóosztály szeretné, hogy az menjen ki, amit ők akarnak” – érkezett a kijózanító válasz. Upsz. Mindez a szeretet és az összefogás erejére, no meg a sajtószabadság védelmére hivatkozva választói bizalmat kérő politikai formáció dzsemboriján.

Sebaj, az együttérző riporter zokszó nélkül távozott, s alighanem azzal sincs különösebb baja, hogy a munkahelye által gyűjtött olvasói támogatásokat Official The Man lazán becsatornázná a saját pártjába, ami még a szintén Orbán-fóbiás MÚOSZ-nál is kiverte a biztosítékot.

Apropó források!

A nagyszabású, több mint ezer fő képzését is magába foglaló rendezvényt a jobboldali kormány idején visszaszerzett és felújított ingatlanban tartották, aligha két fillérből, s egyre kínzóbb a kérdés, pontosan miből működik ez az átláthatóságot másokon oly hevesen számon kérő politikai párt. Egy tippünk azért van:

az Orbán-kormány megbuktatására Brüsszelből szerződő Manfred Weber EPP-csapata tuti küldött guruló eurókat,

hiszen a logójuk mindenütt ott virított a szombati eseményen.

És ha már EU: az egész rendezvény a legszebb DK-s időket idéző, Vissza Európába címet kapta, aligha függetlenül a finanszírozó igényeitől. Azokat amúgy is ki kell elégíteni, erre a tiszás EP-képviselők tettek is kísérleteket az elmúlt hónapokban, például az Ukrajna melletti tüntető kiállással.

Na de mire is volt szánva ez a hétvégi összejövetel?

Hát arra, hogy Magyar Péter megpróbálja igazolni, másokat is megtűr maga mellett a színpadon.

Ez végülis sikerült, ám olyan kellemetlen mellékhatásokkal, mint hogy az érdeklődők kénytelenek voltak meghallgatni Tarr Zoltán pusztítóan közhelyes és semmitmondó, wishen rendelt TED Talk-prezentációját, aminek a lényegét így lehetne összefoglalni:

a Fidesz és tábora egy mindent teleszaró ló, míg a Tisza egy autó.

A semmitmondásról jut eszembe: Bajnai Gordon, Mesterházy Attila és Márki-Zay Péter utódja, a következő messiás ismét úgy beszélt végig évértékelés címén egy órát, hogy abból az önnön nagyszerűségébe vetett hiten túl alig tudtunk meg valamit. Leszámítva, hogy valamennyi társadalmi rétegnek több pénzt ígért, nem tudni, miből, ja meg üdvözölte a „független” újságírók munkáját –

ám amint azt a fentebb említett szituáció is bizonyítja, ezt sem gondolhatta komolyan.

Furcsa, ám érthető mellékkörülmény amúgy, ahogy az évfordulós interjúban szinte leüvöltött fejű Gulyás Márton, a börtönnel fenyegetett újságírók vagy épp az egzecíroztatott telexes forma viszonyul a magát egyenesen Antall Józsefhez mérő Magyar Péterhez, nem törődve a nyílt színi megaláztatással: