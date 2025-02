Antifasiszta tüntetés volt a Fővárosi Törvényszék előtt

Péntek reggelre antifasiszta tüntetést jelentettek be a rendőrségen a Fővárosi Törvényszék elé – számolt be róla a Telex. Korábban a Pesti Srácok és a Magyar Jelen is arról írt, a tüntetés bejelentését megerősítette nekik a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Fél nyolc előtt nem sokkal néhány tucat külföldi, magát antifasisztának nevező tüntető gyűlt össze a törvényszék Markó utcai épülete előtt. A demonstrálók a német Maja T. szabadon engedését követelték, és azt, hogy ne adják ki őt Magyarországnak, annak ellenére, hogy súlyos bűncselekményekkel vádolják. A tüntetők kis létszáma ellenére jelentős rendőri készültség biztosította a rendet a környéken. Rendőrök álltak a törvényszék épülete előtt és a szomszédos utcák sarkain, valamint rohamkocsi is készenlétben állt.