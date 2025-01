„Jól állna neked a pufajka” – a titokzatos AI-előadó is beleszállt Majkába (VIDEÓ)

Több mint egy héttel a premierje után is beszédtéma Majka Csurran, cseppen című szerzeménye, amelyről nemcsak a politikusok, hanem a politikai elemzők is elmondták több platformon a véleményüket. A fennforgás megihlette a titokzatos AI-előadót, Wellort is, aki Kapzsisztán címmel rukkolt elő egy odamondogatós dallal, melynek már a felütése, „csak a szám a fontos” is beszédes.

A szerző ezzel vélhetően arra utal, hogy Majka szinte nap mint nap közli, hogy hány milliós nézettségnél jár új szerzeménye, amely már angol és német felirattal is elérhető.

De a Kapzsisztán további sorai sem kímélik az ózdi rappert, hiszen olyan kijelentések hangzanak el benne, hogy

csurran a della, ha a témád Orbán/ Ugrálsz az ország trigger pontján!”

vagy valamivel később, hogy „a sz@roddal milliókat értél el/ Hálás lesz mindig az RTL”, mely csatorna nemrég leszerződtette műsorvezetőnek az egykor, – ugyancsak náluk futó – Való Világ című valóságshowban feltűnt celebet.