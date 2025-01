„Hallom, kínkeservesen kellett kiizzadni magukból a MÁV új vezetőinek 10 olyan, jól hangzó dolgot, amit 2026-ig meg tud ígérni ma Lázár János, miután a miniszterre kezd ráégni a rengeteg működési zavar, melyeket jelentős részben épp az általa kivont források, leállított projektek és kudarcos átszervezések okoznak.

Ezek között persze több is naiv, kivitelezhetetlen vagy értelmetlen ötlet, de annyi biztosan látszik belőle: az élesedő politikai versenynek van hatása.

Mostantól például minden egyetemista a 945 forintos vármegyebérletéből 94 forintot visszakap majd, ha havi ötször késik a vonata húsz percnél többet. Vagy a 8 kocsis zsúfolt balatoni InterCity mellé (amin akár 5-600 utas is utazik) egy 45 üléses busz is indul majd, ha épp nem működik a vonaton a klíma – nagyon reális terv ez is, mindenki fantáziájára bízom, hogyan fog működni a gyakorlatban.

Persze azt se gondoltuk volna, hogy Lázár szó szerint értette, hogy a vasúton a ...-ból akar várat építeni, és így végül az állomási WC-k felújítása marad Magyarország legambiciózusabb vasúti beruházása.

Ugyanis gyakorlatilag ennyi maradt: a tavaly még 3000 milliárdos, akkor épp öt pontos óriási vasútfejlesztési ígéretekből nem lett semmi, már a pontok közül is eltűntek.

Maradt ez az összesen 20 milliárd forintnyi tíz pont, a komoly pálya- vagy pályaudvar-fejlesztések, új járműbeszerzések mind eltűntek már a beígért pontok közül is.

Továbbra is a MÁV új Kopaszi gáti üvegpalotája a legnagyobb magyar hazai forrásból finanszírozott vasúti beruházás – sőt, lassan az egyetlen. A Lázár János által leállított vasúti nagyberuházások pedig továbbra is a fiókban pihennek.

Egyszerre vicces és szomorú, ahogy a semmit próbálják reformmá sminkelni.

A MÁV vezérigazgatója még úgy posztolt a mai bejelentésről, hogy «alkatrészhiány miatt« forgalomból kivontan álló 40-50 éves IC-kocsikat reaktiválnak – ebből aztán a kormányzati kommunikációban már az jelent meg egy órával később, hogy 100 új IC-kocsi érkezik. Nem mindegy.

Míg Csehország vagy Lengyelország 1000 milliárd forint fölött költ csak idén vasútfejlesztésre, és arról beszélnek az ottani miniszterek, hogy melyik vonalon mikor lesz 200 km/h sebesség, nálunk Lázár ma már egyenesen irreálisnak minősítette az ilyen sebesség elérését Magyarországon.