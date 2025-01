„Most stratégiaváltás van.

Most előre hozott választásokkal jönnek.

De – megint kapaszkodjatok! –, a harci hörcsögök egyik leghülyébbike, bizonyos Lengyel Tibor a HVG-ből (honnan máshonnan?) előállt az igazi megfejtéssel, figyelj:

»Úgy tűnik, Magyar elébe vágna Orbán és a Fidesz lehetséges stratégiájának. Felmerült ugyanis, hogy a Fidesz a 2026-os tavaszi helyett előre hozná a választásokat. A Fidesz ezzel elébe mehetne saját további népszerűségvesztésének, valamint kapkodásra és talán hibázásra kényszeríthetné az egyéni képviselőjelöltjeit még castingoló Tiszát.

Első hallásra a Tisza Pártnak valóban nem lenne érdeke egy egy évvel előre hozott választás 2025 tavaszán, mivel fel kellene pörgetni 106 egyéni képviselőjelöltjük kiválasztását, nem beszélve a Tisza választási- és kormányprogramjának kidolgozásáról, amelyen 65 munkacsoport dolgozik ugyan, de még az elején járnak. Viszont Magyar egy ilyen követeléssel akár az ellenkezőjét is elérheti, mint amit látszólag akar, hiszen lehet, hogy ha ez is volt a Fidesz terve, most, hogy a Tisza Párt elnöke követeli, azért se hajtják végre. Ez esetben Magyaréknak marad ideje felkészülni a 2026-os rendes választásra.«

Remélem világos: a »zseniális« nyomorult kis p…cs azért követel előre hozott választásokat, hogy ne legyenek előre hozott választások. S ha nem lesznek előre hozott választások, akkor majd megírják az agyhalott harci hörcsögök, hogy Orbán elszabotálja a választásokat és rendkívüli állapotot fog bevezetni.

És tudod mi a legjobb? Hogy ezek soha nem unják meg!

És akkor következzék Ambrózy kolléga igazsága.”

***