„Írtam egy véleményt, miszerint méltatlannak érzem Menczer odabalhézását.

Sokan az olvasóim közül ezt máshogy látták, mondván ez a lehetséges válasz Magyar otrombaságára. Mások meg világvégét vizionálnak, hogy ennél nincs lejjebb.

Akkor kicsit hosszabban kifejtem a véleményem:

1. Szerintem nincs világvége, volt és lesz sokkal lejjebb. Pl. amikor kilőtték az emberek szemét, de az őszödi beszéd is durvább, vagy nekem az is jobban fájt, amikor Lázár János azt mondta az akkor általa vezetett miniszterelnökségre, hogy nem családbarát munkahely.

2. Magyarról szinte naponta kiírhatnám, hogy méltatlan: a feleség lehallgatástól, újságírókra ráuszított tömegeken át, a közvetlen munkatársak, aktivisták és barátok lenézéséig. A rendszeres személyeskedésről és a nevelőotthonok politikai haszonszerzésre használt pampogásról nem is beszélek.

3. De! Mindig többet várok el az enyéimtől. Menczer egy úrifiú, nem is önazonos ez az ordibálás. Ha már balhé, akkor biztos valami feketeöves »harcost« küldtem volna oda, aki tudja ezt nevetségesség nélkül csinálni.

Úgy, ahogy Menczer csinálta, szekunder szégyenérzetem volt. Azt azonban el kell ismernem, hogy Magyar felült a provokációnak, akkor jött volna ki győztesen, ha nem megy bele a vitába, de erre karakterileg nem képes.

4. Szóval továbbra is méltatlannak tartom, de elismerem, hogy kommunikációs szempontból ügyes volt. Egyrészt újra a Fidesz tematizál, másrészt van a Trumppal és a Pápával békéről egyeztető Orbán imidzse és a kapuajban anyázó Magyar imidzse. Szóval le lett rántva a porba, de hagyta magát. Pontosabban eddig ő nyomta ezt a stílust, csak mindenki félrenézett, mert senkinek sincs kedve anyázni. A konzervatív oldalon így nem viselkedünk.

5. Eltartott kisujj mondjátok, pálya széléről kiabálok. Lehet, de ragaszkodom ahhoz, hogy ez a normális világ, ahol nem viselkedünk így. Válaszként se, politikai haszonszerzésből se.”