„Röviden: ha megnyeri a 2026-os választást, nem a Fidesz vagy a volt ellenzék fog kormányozni vele, pláne helyette, míg, ha egyetlen ellenzékiként veszíti el azt, akkor sem tudnak visszajönni a pályára a régi ellenzékiek.

Rengeteg vitám van Hont Andrással, és végre egy felület, ahol ennek is helye lehet, nem nyom minket össze a tónizó csőcselék. Az egyik ilyen pont, hogy míg ő, sokakkal egyetértésben azt gondolja, hogy Magyar Péter kormányra kerülésével is bizonyos értelemben a NER folytatódna, és ennek a Fidesz akkorra már 16 éve pakolt terelőbójái és taposóaknái is okai, addig én ebben inkább hiszek a Tisza elnökének. Egy minapi kedves pódiumbeszélgetésben Munk Veronikának ki is fejtette, hogy „egymandátumos többséggel is lehet kormányozni. Ha valakinél ott a belügy, a NAV és a rendőrség, sok mindent lehet csinálni”.

Ha Magyar Péternek egyetlen szavazattal is többsége van a parlamentben, akkor törvényeket fogad el. Költségvetést ír, adókat vet ki, kriminalizál, betilt és engedélyez. És mindehhez egyfelől sokhelyütt a NER maga vágott csapást, Magyar majd »csak« szélesít rajt, másfelől pedig ki tud és ki fog derülni, hogy a sokszor körbesajnált fékek és ellensúlyok rendszere az ellenzékbe került Fideszt és a fideszeseket is védte volna. (...)

Látszik tehát itt két győzelmi opció. Ha 2026-ban kormányváltás van, akkor pont a NER által is kimunkált megoldások alkalmazásával, a honi ellenzék és a brüsszeli brigád mindenmindegyizmusa okán Magyar nemcsak kormányra, de hatalomra is fog kerülni. A Fidesz ellenzékbe kerül, míg a mai ellenzék a semmibe hull. Ha pedig 2026-ban csak a Tisza lesz ellenzékké egy folytatódó Fidesz-kormány mellett, akkor egy olyan világ jön idehaza, ahol nincs bal, nincs zöld, nincs liberális, csak fideszesek és kiábrándult fideszesek.”