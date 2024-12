Így próbálta magyarázni Magyar Péter, hogy pártja Gyurcsányékkal szavazott a fővárosban (VIDEÓ)

Az látszik, hogy a Gyurcsány–Karácsony–Magyar Péter-trió együtt van.

Gyurcsány Ferenc szerint a költségvetés elfogadásával a bölcsesség győzött. Az ATV-nek úgy fogalmazott, a Tiszának nincs könnyű dolga, mert két irányban is harcolni akar. A korábban ellenzéki oldalon politizálókkal szemben is és a Fidesszel szemben is, ez időnként nem működőképes verzió és jön az igazság pillanata, el kell dönteni, A vagy B, nincs C verzió, velük vagy ellenük. A DK elnöke szerint a budapestiekkel és az országgal kell lenni, tehát a Fidesz ellen.