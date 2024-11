Ma kezdődik a jövő évi költségvetés vitája: mutatjuk, miről döntenek a képviselők!

Demján Sándor Program, Munkáshitel Program

A kormány konkrét gazdasági tervei között szerepel a Demján Sándor Program, melynek keretében a kis-, és középvállalkozásokat támogató kormányzati program 1410 milliárd forrást juttat majd a magyar vállalkozóknak. Orbán Viktor arról is beszélt: bevezetésre kerül a Munkáshitel Program is, amely „a fiatal, munkából élő, a szakszervezetek által is képviselt fiatalok számára nyújt segítséget a saját lábra álláshoz, jó esetben a saját lakáshoz jutásban is segítséget nyújtva”.