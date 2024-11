Nyitókép: Mohai Balázs / MTI

„Felhévizy végre felhőtlenül tudott örülni a héten. Donald Trump hatalmas győzelmet aratott az amerikai elnökválasztáson a demokrata Kamala Harris felett. Hiába mondták sokan, hogy Trumpot rendre alul mérik a közvélemény-kutató cégek, a hírlapíró aggódott, mert az utolsó pár hét kivételével végig Harris vezetett a mérésekben. Aztán eljött az igazság pillanata, és kiderült, mi is a valós helyzet: Trump simán győzött. Hiába sorakozott fel a demokraták jelöltje mögött szinte az egész Hollywood, nem lehetett becsapni az amerikaiakat. Szóval most nagy az öröm a jobboldalon szerte az egész világon. A békepárti tábor is fellélegezhet, mert Trump elkötelezett híve a háború lezárásának.

(...) Koncz Zsuzsának is nehéz napjai lehetnek. Érdemes felidézni, miket mondott a Népszavának 2016-ban, Trump első győzelme után.

Az énekesnő akkor úgy fogalmazott, hogy Trumpnak végtelenül egyszerű és hatásvadász retorikája van, és ezt csak az tudja elfogadni, aki kizárólag az efféle érveket érti meg. Majd hozzátette, hogy megítélése szerint az egész amerikai elnökválasztás arról szól, hogy készakarva alacsony intellektuális szinten tartják az embereket.

Szánalmas!

– Azaz ott is a hülyék szavaznak a Trumpra, mint ahogy Magyarországon is az alacsony intelligenciájú, tudatlan emberek szavaznak a kormánypártokra. Mennyi pofon kell még ezeknek a balosoknak, hogy végre felfogják, hogy nagyon rossz úton járnak – gondolta magában Felhévizy, majd leült a konyhaasztalhoz, és végre megkóstolta Reinfrank néni amerikai sajttortáját, amit még délelőtt hozott fel neki ajándékba, Trump győzelmének örömére.”

***