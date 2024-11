Bayer Zsolt kérdezi: hol van Lakatos Márk?

De egyáltalán eltűnt-e Lakatos Márk?

Bayer Zsolt szerint úgy tűnik,

a „hülye napszemüvegek és az idegesítő és elviselhetetlen affektálás fenoménja” valóban eltűnt.

A tanúk és ismerősök is ezt a tételt erősítik. „Arról nem is beszélve, ha nem tűnt volna el, már régen ott kellene ülnie Gulyás Márton stúdiójában, hogy egyfelől elmagyarázza, nem is úgy volt, másfelől elmagyarázza, a »szörnyek köztünk járnak«” – fogalmaz Bayer cikkében.

Ha eltűnt, miért tűnt el Lakatos Márk?

A publicista szerint feltehetőleg azért, mert Lakatos Márk és a többi, hozzá hasonló fenomén (Osváth, Pottyondy Edina és a többiek) nagyon bátrak, de nem vakmerőek.