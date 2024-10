Túl a hagyományos hadviselésen

Nem is lehetne aktuálisabb egy a hadviselés „trendjeiről” szóló könyv, mint most, az ukrajnai és a közel-keleti háború idején. Nagy is a keletjük az olyan szerzőknek, mint Robert C. Castel vagy Somkuti Bálint. Castel Függőleges koporsója több kiadást megért, s így járhat Somkuti Negyedik generációs hadviselés című kötete is, amely nemrég jelent meg az MCC Press gondozásában. Somkuti a Mandiner Stratéga podcastjének rendszeres vendége, és a másik szerzőhöz hasonlóan hírportálunkon és lapunkban is gyakran megszólal és jegyez írásokat. Az olvasók és a nézők igénylik a zajló háborúk folyamatainak szakszerű elmagyarázását. A hírportá­lon és a podcastekben a fegyveres konfliktusok napi eseményeinek megfejtése olvasható, hallható, a könyvek pedig alkalmasak arra, hogy nagyobb távlatból értelmezzük a dolgokat. Somkuti kötete nem is kifejezetten valamelyik zajló háborúról szól, habár időnként mindegyiket megemlíti. Inkább a kortárs hadviselés módozatait mutatja be nagy ecsetvonásokkal, a részletekben nem elmerülve, a negyedik generációs hadviselés elméletére koncentrálva. Bemutatja, hogy mikor született az elmélet, milyen módozatai és kritikái vannak, és foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy leváltja az első hármat, vagy inkább hozzájuk adódik – Somkuti szerint az utóbbi valószínű. Végül azt is megtudhatjuk, mik a modern állam lehetőségei és korlátai a negyedik generációs hadviselést tekintve.