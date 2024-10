Szürreális 444-videóban viccelődik a „fűcsere programmal” a Kutyapárt elnöke (VIDEÓ)

Nyitókép: Kovács az MKKP eredményváróján, 2024 június 9-én a párt máik társelnökével, Döme Zsuzsannával (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A 444.hu is elkísérte a XII. kerületi önkormányzat alakuló testületi ülésére a júniusban polgármesternek választott Kovács Gergelyt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnökét.

Kovács a videó elején azzal kezdi, hogy még nem volt olyan szürreális élménye, mint most, hogy „itt áll ilyen korán ennyi újságíróval”.

A polgármestert kérdezték a Turul-szoborról, amit ő továbbra is elvitetne, de azt ígérte, hogy erről megkérdezik a lakosságot. Mint mondta, neki eddig a MIÉP ötlete tetszett a legjobban, a párt ugyanis saját költségén elbontatná és el is szállíttatná a szobrot. De Kovács a videóban még azt is megkérdezi az újságíróktól, hogy nekik nem kell-e a szobor.

Szerinte azonban nem ez a legfontosabb kérdés, hanem

a kulturális terület, meg a szociális, meg a részvételiség, meg hogy ne épüljenek ezek a hülye lakóparkok, meg próbáljunk picivel kevesebb pénzt ellopni, mint az elődeink.

Kovácsot kérdezték azokról a kormánypárti megjegyzésekről is, melyek szerint remélhetőleg nem lesz drogtanya a XII. kerületből.

Az MKKP társelnöke erre azt válaszolta, hogy ez alapvetően nem önkormányzati hatáskör, de van sok nagykövetség a kerületben, az ő területükön talán lehetne marihuánát fogyasztani. „Itt van a holland nagykövetség. Mindenképpen egyeztetünk majd a nagykövettel, hogy nem-e lehet majd egy kis ketrecet kialakítani a telkükön belül” – jegyezte meg.

Tűcsere program van a kerületben. De lehet, hogy érdemes lenne fűcsere programot is csinálni, hogy ha kevés füved van vagy sz*r, akkor becseréled

– vetett fel a kerület új polgármestere.

A videót itt nézheti meg: