Nem kellett sokat várni: kiderült, mikor csap össze Bárdosi Sándor és Boráros Gábor

Nyitókép: MTI archívum

Három héttel ezelőtt a Sztárbox egyik gálameccsén lépett szorítóba Árpa Attila ellen Bárdosi Sándor, aki végül pontozással győzte le az Árulók műsorvezetőjét – emlékeztetett a Blikk.

Később kiderült, hogy Bárdosi Sándor erődemonstrációja nem nyűgözött le mindenkit, többek között Boráros Gábort sem,

aki pénteken a közösségi oldalán állt bele a birkózóba. Videójában ugyanis arról értekezett, hogy Bárdosinak el kellene felejtenie a bokszot, nem kellene ringbe szállnia senki ellen, inkább az edzősködésnél kellene maradnia.

Ezt viszont az olimpiai ezüstérmes birkózó sem hagyta válasz nélkül. „Ez most komoly? Boráros Gábor szerint nem tudok bokszolni? Nem tudom, hogy ezen most sírjak vagy nevessek... Inkább sírnom kellene, látva Boráros legutóbbi MMA-mérkőzéseit... De ha ekkora szája van, álljon ki egy meccsre egy nyugdíjassal, vagyis velem!

Bárhol, bármikor! Ja, és nem ketrecben, MMA-szabályok szerint, mert ott még rosszabbul járna, hanem ringben és egy igazi bokszmeccsen!

Ott majd meglátjuk, mennyi közöm van az ökölvíváshoz...” – mondta ingerülten a birkózó szombaton a lapnak.

A lap arról is beszámolt, hogy a Sztárbox adásában személyesen is megtörtént a kihívás. „Kiderül, Gábor, hogy a bokszban ki az ügyesebb” – mondta Bárdosi Sándor, mire Boráros csak annyit felelt, hogy bárhol, bármikor. A HELL Boxing Kings háziasszonya, Gelencsér Tímea is ott volt a kihíváskor, és elmondta, hogy egyeztetett a Hell Boxing Kings csapatával, így a két gigász küzdelmét a HELL Boxing Kings nemzetközi bokszversenyen láthatjuk majd, amelynek összdíjazása egymillió dollár, s amelynek során és 10 ország 32 ökölvívója és 24 híressége mérkőzik meg egymással.

Most bejelentették az időpontot is: Bárdosi Sándor és Boráros Gábor bokszmérkőzésére november 17-én este kerül sor a nemzetközi ökölvívóverseny helyszínén, a DVTK Arénában.

Az összecsapást a többi mérkőzéssel együtt az RTL élőben közvetíti.

