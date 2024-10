Nyitókép: Martin József Péter Facebook-oldala

„Két megjegyzés Daron Acemoglu közgazdasági Nobel-díjának margójára

Az egyik, hogy a 2016-ban védett PhD disszertációmban a legtöbbet hivatkozott szerző volt.

A másik, hogy Acemoglu a Transparency International Magyarország 2022-ben megjelent Fekete könyve számára – felkérésemre – exkluzív esszét írt. A korrupció ára című cikkben azt elemzi, hogy miként rombolja a korrupció a piacokat, az intézményeket és a társadalmi normákat. Acemoglu életművének, amelyről három vaskos bestseller könyve is számot ad (Why Nations Fail?, The Narrow Corridor, Power and Progress) kiindulópontja, hogy befogadó intézmények, jogállamiság, végső soron, demokrácia nélkül nincs hosszú távú és fenntartható növekedés. »Democracy does cause growth« – állítja határozottan egyik tanulmányának címében. Munkássága pontosan szemben áll azzal a hatalomgyakorlással, ami az elmúlt csaknem másfél évtizedben zajlik Magyarországon.”