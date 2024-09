Fonti: A Kutyapárt elnöke nincs tisztában azzal, miként működik az önkormányzat

Nyitóképünk: Bruzák Noémi/MTI

A júniusi önkormányzati választás nem várt fordulata volt, hogy az ellenzék bevette a kormánypárt egyik bástyáját, a Hegyvidéket, októbertől az MKKP elnöke és a csapata fogja irányítani a XII. kerületet. A kutyapárti Facebook-posztokból kiderül, Kovács Gergő leendő polgármester alig várja már, hogy beleülhessen Pokorni Zoltán székébe, azt is örömmel újságolta, hogy megvan az átadás-átvétel időpontja.

Kovácsék az elmúlt napokban egy közbeszerzés miatt még betámadták a jelenlegi vezetést, amelyre persze azonnal reagált az önkormányzat, hozzá nem értéssel vádolva őket (erről lásd a keretes írásunkat), a XII. kerületi pártszervezetük honlapján pedig már

nem hivatalos álláshirdetéseket is közzétettek, arra hivatkozva, hogy vannak pozíciók, amelyeket már biztosan meghirdetnek.

Így keresnek kommunikációs vezetőt, sajtófőnököt, sajtóreferenst, ügyvezetőt az önkormányzat üzemeltető, városfejlesztő és fenntartó cégéhez, irodavezetőt a városfejlesztési, a köznevelés és közművelődési, valamint a részvételi irodához, továbbá főépítészt.

A jelek szerint tehát mozgalmas lesz októbertől az élet a hegyvidéki önkormányzatban. Fonti Krisztina jelenlegi alpolgármestertől – aki a polgármesterválasztáson Kovács riválisa volt, de vereséget szenvedett – azt kérdeztük, hogyan készülnek az önkormányzat átadására, az ellenzéki munkára, mire számítanak az új vezetéstől, milyen a hangulat most a polgármesteri hivatalban.

A kormánypárti politikus kijelentette, hónapok óta készülnek az átadás-átvételre, hogy az új vezetés zökkenőmentesen kezdhesse meg az önkormányzat irányítását. Hatalmas dokumentum- és aktacsomagról van szó – érzékeltette –, hiszen az önkormányzatnál és az intézményeiben csaknem ezer ember dolgozik mintegy 60 ezer ember ügyeiről gondoskodva.

Olyan ez, mint egy gyár, mint egy nagyüzem”

– fogalmazott.

Átvilágították az önkormányzatot, minden rendben

Fonti Krisztina azt is elmondta, nemrég egy példátlan méretű és alaposságú átvilágítást végzett az önkormányzatnál az Állami Számvevőszék, és bár akkor ezt a hátuk közepére se kívánták, most mégis örülnek neki. Egyrészt azért, mert akkor gyakorlatilag több tízezer oldalnyi dokumentációt kellett rendszerezve átadniuk az ÁSZ-nak, így ezt a munkát már akkor elvégezték. Másrészt azért, mert ez a vizsgálat is megállapította, az önkormányzat a törvényi előírásoknak megfelelően működik, a pénzügyi gazdálkodás kiegyensúlyozott, a fizetőképessége stabil.