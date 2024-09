Nyitókép: Jean-Marc Barrere / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

„Azért nekem még mindig hiányérzetem van.

Az nagyon helyes, hogy már a pedagógusoknak is tilos mobilt használni. Bár megnézem én azt a tanárt, aki bármikor tudott óratartás közben magánügyben mobilozni, de ha egyszer mindenki gyanús, aki él, akkor majd pont ők maradjanak ki a szabályzásból?!

De azért ez még kevés. Először is, miért nem kell nekik is leadniuk a készüléket? Az igazgató reggel begyűjthetné. Úgyis be kell jönnie neki vagy valakinek hajnalban, mert Maruzsa államtitkár szerint a hőségen úgy kell segíteni, hogy hajnalban kötelezően kiszellőztetik a tantermeket.

Másodszor is mi lesz a portással? Ő csak úgy szabadon telefonálgathat?! Nem lesz ennek jó vége. Így sosem fogunk eljutni a szülők mobiljainak begyűjtéséig, anélkül pedig a rendszer félkarú óriás.

Aztán itt van a diáktelefonok biztonságos őrzésének problémája. Míg a többiek ezen görcsölnek kezüket tördelve, egy kreatív igazgató megtalálta a megoldást: a telefont zokniba dugva kell leadni, így majd nem törik össze a nagy zsákban.

Szerintem azért ez sem maradhat szabályozatlanul. Nemcsak arra gondolok, hogy nyitva marad a kérdés: térd- vagy bokazoknit lehet használni? A probléma ennél elvibb. Szerintem ki kellene mondani, hogy csak házilag, kézzel kötött zoknikat szabad alkalmazni. A nagyipari gyártás köztudottan rombolta a szociális kapcsolatokat, és visszavetette az emberiség fejlődését.

Alszol, Maruzsa?”