Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

„A Tisza lesz a Fidesz váltópártja? Ez jelenleg még nem akut kérdés a magyar belpolitikában, de egy év múlva már ez lesz a legfontosabb kérdés mindenkinek. Sok szól amellett, hogy a Tisza Párt, pontosabban Magyar Péter mesterséges karizmája megszerezheti azt a plusz tíz százalékot, amellyel már veszélyes lehet a Fideszre, ha marad a háborús környezet, az abból következő kisebb gazdasági növekedés, valamint az ellenzéki törzsszavazók hisztériáját sikerül átvinni az általában a centrumot kereső választói csoportokra is.

De ehhez az kell, hogy minden más ellenzéki párt vonzereje nulla legyen 2025 végén is. Jelenleg a Tiszán kívüli ellenzék minden lehetséges értelemben halott, tehát ez a feltétel már most adott. A korábbi ellenzék most tavasszal nem egyszerűen megsemmisült, hanem rázúdult a 2022-es vereségének minden következménye is.

Ha a Tisza létező párt lett volna 2023 végén, és elindul az önkormányzati választásokon is, valószínűleg Budapesten és a nagyobb városokban, továbbá a megyei közgyűlésekben is megszüntette volna a korábbi ellenzéket. A Tiszára adott szavazatok nem csak a Fidesszel szemben, hanem a teljes ellenzékkel szemben is protesztnek minősülnek. (...)

A fennmaradó kérdés tehát a Tisza Párton kívül az egyetlen még létező, életjeleket mutató ellenzéki párt, a Demokratikus Koalíció jövője. Értelemszerűen a Momentumot sem tekintem létező politikai erőnek, gyakorlatilag nincsenek törzsszavazói, a vezetőinek a szellemi képességei pedig még azt sem teszik lehetővé, hogy felfogadjanak egy szakértőt, aki megérteti velük egy politikatudományi tankönyv bonyolultabb fejezeteit. (...)

Gyurcsány most azokra számíthat, akik magát a NER-t látják megtestesülni Magyar Péterben és rá is át tudják konvertálni Orbán iránti eszelős gyűlöletüket. De ez csak a feltétel nélküli Gyurcsány-hívőknek megy könnyen, akik már régen nincsenek elegen egy országgyűlési öt százalékhoz. (...)

A kérdés tehát így végképp az, hogy lesz-e, lehet-e bármiféle ellenzéki ellenfele a Tiszának 2026-ban? Másodszor pedig az, hogy hol húzódhat a Magyar Péter-jelenség szavazatszerzési képességének határa? Az ugye nyilvánvaló, hogy ez az egész egy mesterséges jelenség, amelyet külföldről szabadítottak Magyarországra. A projektnek pedig még legalább kell szerezni további egymillió-háromszázezer szavazót, hogy egy reményeik szerint 45 százalék alá szorult Fideszt biztosan meg tudjanak verni. És ez a szám azon az optimista feltételezésen is alapul, hogy a 2024-es szavazóit a Tisza meg tudja tartani.