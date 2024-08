Így pusztított a vasárnap esti vihar (Galéria)

Nyitókép: Extrém időjárás Facebook-oldala

Szombat este 11 óra előtt Budapestet és az agglomerációt is elérte az az erős, dupla front, amely az érintett területeken egy órán keresztül villámokkal tarkította az eget. Bár az eső csak fél órán át zuhogott intenzíven a fővárosban, a vihar pusztító ereje így is érzékelhető volt, még némi jég is esett.

A főváros mellett Székesfehérvár is megérezte az időjárás haragját.

A városban éppen egy ingyenes Bagossy Brothers Company koncert zajlott, amelyet a vihar miatt végül félbe kellett szakítani. A budapestkornyeke.hu beszámolója szerint körülbelül 5-6 szám után a Balaton felől viharos villámlás kezdődött, a közönség tagjai egyre inkább mobiltelefonjaikra figyelve készültek a közeledő viharra.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, végül úgy döntött, hogy leállíttatja a koncertet, ezzel megelőzve bármilyen veszélyes helyzet kialakulását. A döntést követően a polgármester a közösségi oldalán üzent a közönségnek:

Mindegyik ilyen alkalom nehéz döntés, de első az emberek biztonsága. Azt azonban megígérhetem: Látva a ma esti koncert iránti érdeklődést, minden bizonnyal visszahívjuk a Bagossy Brothers Company-t Fehérvárra! Nagyon köszönöm a megértésüket!”

– írta. A vihar komoly károkat okozott a város környékén, ám az előrelátó intézkedések és a gyors reagálás megakadályozta, hogy a helyzet még súlyosabb legyen.

