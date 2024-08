Alaposan félrement a balos tálalás a józsefvárosi rendelő előtti sor kapcsán

Példaként felhozta, hogy a kormánypárti irányítás alatt felújították a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központot, és ott európai szintű szolgáltatást biztosítottak. Mostanra azonban hajnali többórás sorban állás után sem biztos, hogy bejut valaki ultrahangos vizsgálatra az adott hónapban. Pedig pénz lenne orvosok számára vonzóbbá tenni a józsefvárosi munkavállalást, az önkormányzat számlája tele van, mert nem fejlesztettek semmit az elmúlt öt évben – írja, és arra emlékeztet, hogy az egészségközpont működtetése fél évtizede egyedül az önkormányzat felelőssége. Eddig jutottak el vele. „Reméljük, vizitdíjat azért nem fognak szedni...” – írja ironikusan.

A témában megszólalt Hont András is, aki Magyar Péter rövid posztjára reagált, a Tisza Párt elnöke ugyanis a cikkre hivatkozva mindössze annyit írt, hogy a 24. órában vagyunk, minden bizonnyal a kormányváltás szükségességére utalva. A publicista kifejtette, a cikkből is kiderül, önkormányzati intézményről van szó. A szakemberhiányról persze nem a fenntartó tehet Hont szerint, de az írás nem is ezt kéri számon, hanem hogy miért az utcára terelik a várakozókat, és miért nem lehet online időpontot foglalni – fogalmaz és hozzáteszi, hogy

más településeken is orvoshiány van, mégis meg tudják ezt a problémát oldani.

„Ez azonban nem zavarja a lájkkurvát, hogy demagóg módon azonnal rárepüljön a témára, nyilvánvalóan anélkül, hogy olvasta volna a cikket. Az orvoshiány egyenesen következik abból, hogy a Fidesz ellenzékben mindent elkövetett bármiféle egészségügyi reform megakadályozásáért, kormányon pedig a végletekig halogatta azt - ahogy erről sokunk sok helyen írt és beszélt. Szóval az a kérdésem, öcsém: te mit is csináltál a megelőző 23 órában?” – teszi fel a kérdést Hont.