Betelt a pohár Schiffernél Gyurcsány videója után: „Miről beszélsz? Szerintem fuss neki még egyszer!”

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

A Mandiner beszámolt róla, hogy Gyurcsány Ferenc keddi, Facebook-oldalára feltöltött videójában arra tett kísérletet, hogy bizonyítsa: miért nem „Gyurcsánynak köszönhetjük a négy kétharmadot”. Ennek érdekében a jobb napokat is látott Gyurcsány-párt vezére sorra vette az ellenzék kétharmados választási bukásait és még azt a szívességet is megtette követőinek, hogy minden választás kapcsán konkrétan megnevezte a szerinte a bukásért felelős politikusokat, pártokat.

Gyurcsány videójára Schiffer András is reagált a Facebook-oldalán. „Kedves Fletó! Nem lenne sportértéke felhánytorgatni, kinek a kormányzását követte az első és mindent meghatározó kétharmad, kinek a pártelnöke uszított a 2010-es kampányban a »kispártok« ellen, jóllehet, ha az LMP mellett az MDF is bent van, nincsen fideszes kétharmad, azt is hagyjuk, milyen fényes sikert aratott ez az összefogás-projekt, amit még mindig nem bírsz elengedni, legutóbb 2022. tavaszán, no meg – igaz, kicsiben – néhány hete is. Csupán egyetlen csúsztatásra szeretném felhívni becses figyelmedet:

ha én 2014-ben akár csak szóba álltam Vona Gáborral, vagy Novák Előddel, olyan nácizást kaptam Tőled is, kedves feleségedtől is és a szóvivődtől is, hogy a fal adta a másikat.

Most pedig, ha jól értem, Vonát és engem hibáztatsz azért, hogy 2014-ben nem volt összefogás az MSZP/DK, a LMP és a Jobbik között? Miről beszélsz? Szerintem fuss neki még egyszer!” – írta Schiffer.

***