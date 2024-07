Nyitókép: Ladóczki Balázs / Magyar Nemzet

„»Ha együtt indultak volna, megértették volna, hogy csak így, valamilyen együttműködésben lehet megverni a Fideszt, akkor nem a Fidesznek van kétharmada, hanem nekünk van jelentős többségünk. Nem azért, mert a Gyurcsány akart külön indulni. A Jobbik vezetőjét Vona Gábornak hívják, az LMP vezetőjét Schiffer Andrásnak hívják« – mondja Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr és nem tévedés, most, igen, tíz év után.

Kedves Fletó! Nem lenne sportértéke felhánytorgatni, kinek a kormányzását követte az első és mindent meghatározó kétharmad, kinek a pártelnöke uszított a 2010-es kampányban a »kispártok« ellen, jóllehet, ha az LMP mellett az MDF is bent van, nincsen fideszes kétharmad, azt is hagyjuk, milyen fényes sikert aratott ez az összefogás-projekt, amit még mindig nem bírsz elengedni, legutóbb 2022. tavaszán, no meg – igaz, kicsiben – néhány hete is.

Csupán egyetlen csúsztatásra szeretném felhívni becses figyelmedet:

ha én 2014-ben akár csak szóba álltam Vona Gáboral, vagy Novák Elődel, olyan nácizást kaptam Tőled is, kedves feleségedtől is és a szóvivődtől is, hogy a fal adta a másikat.

Most pedig, ha jól értem, Vonát és engem hibáztatsz azért, hogy 2014-ben nem volt összefogás az MSZP/DK, a LMP és a Jobbik között Miről beszélsz? Szerintem fuss neki még egyszer!”

***