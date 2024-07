Jaj, Magyarország „hivatalosan is az EU legszegényebb országa lett” – már megint!

(Nyitókép: AFP / Kisbenedek Attila)

Vannak statisztikai mutatók, amelyek különösen alkalmasak az aktuális helyzet megvilágítására: ilyen az úgynevezett „egy főre jutó tényleges egyéni fogyasztás” is. Félévente-negyedévente izgatottan várjuk, hogyan is állunk, történt-e előrelépés: megcsillan-e a szabad szemmel is látható ellenzéki pártokban valami innovatív gondolat, akad-e közöttük, aki kihasználja az alkalmat egy-egy lényeglátó javaslat megfogalmazására, amelynek hallatán

akár kormánypárti szavazókból is feltolulhat egy „ebben mondjuk igaza van”,

vagy maradunk az üres, de legalább buta lózungoknál.

Nos, a „hivatalosan is az EU legszegényebb országa lettünk” tartalmú reakciók és a német közszolgálati tévében is terjesztett slim fit verzióik alapján ezúttal is elszontyolodva állapíthatjuk meg: minden maradt a régiben. Miközben az EU környezetvédelmi ügynöksége határozottan rámutat, hogy „Európa fogyasztási mintázatai fenntarthatatlanok”, aminek egyik fő oka „a fogyasztási kiadások szintje”,