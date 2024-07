Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

„Az alkotmányos demokrácia és az önkény rendszerét egyetlen kötőszó különbözteti meg. Egy apró viszonyszó a különbség, egy olyan kicsinyke szó, amelynek nincs fogalmi tartalma, amely nem toldalékolható, amely nem lehet mondatrész. Nem csigázom tovább a kíváncsiságukat.

A demokrácia kötőszava az ÉS, az önkényé a VAGY.

A demokrácia lényege, hogy önjogán létezik minden egyes alkotmányos álláspont, mi több, ezek önértéket képviselnek, ezeket és ezek képviselőit az ÉS kötőszó köti össze. Minden megférünk a demokrácia ragyogó Napja alatt. A demokrácia éppen attól nehéz, azért körülményesen szabályozott rendszer, mert az együttműködés embert próbáló feladat, de az a történelmi tapasztalat, hogy hosszú távon demokratikus körülmények között jobb az élet, ezért vigyázni kell rá, és ez utóbbihoz, ahhoz, hogy ne lehessen megcsúfítani, kijátszani, elvenni, ahhoz kell rengeteg szabály. A demokrácia az alkotmányos nézeteket és szereplőket az ÉS kötőszóval köti össze és így formálja a nagyobb politikai közösséget.

Az önkény egyszerű: én VAGY te. Mert csak én vagyok, ezért nem kell sok szabály, azt teszek, amit akarok. Nem kell garancia.

Valójában te se kellesz, csak annyiban, hogy legyen ki felett uralkodni. A közösség nem annak tagjaiból, kisebb szabad csoportjaiból önkéntesen jön létre, azt az önkény akarata teremti és formálja. Nincs köztetek kapocs, nem kell semmilyen kötelék, szükségtelen az azt leíró kötőszó, az ÉS, mert csak egy kérdés van: te VAGY én.

Két ellenzéki stratégia verseng most egymással.

A Tisza stratégiája, hogy VAGY ő, VAGY semmi nem változik. A DK stratégiája, hogy demokraták: baloldaliak ÉS zöldek ÉS szabadelvűek ÉS konzervatívok együttműködése kell ahhoz, hogy minden megváltozzon. Magyar Péter azt mondja: VAGY ő, VAGY senki. Mi azt mondjuk: te is kellesz, ÉS te is kellesz, ÉS te is. Magyar egypárti ellenzéket akar, mi az együttműködő, szabadon szerveződő, felelős ellenzék sikerében hiszünk. Mert ilyen országot akarunk.

A VAGY a kizáró választói viszony kötőszava. Az ÉS olyan kapcsolatos viszonyszó, amely az egymásmellettiségre, az egymásrautaltságra utal. Mindez még látszatra se a szófajok nyelvtanáról szól.”

***