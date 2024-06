Rossz hírt kapott minden autós, aki a Balatonra tervezi a nyaralását

A nyitókép illusztráció. Fotó: MICHAL FLUDRA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Olyan szintű állagromlás állt be az M7-es autópályán, hogy a felújítási munkálatokkal még a nyári vakáció alatt sem tudnak leállni – tájékoztatott a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Azt írják, hogy bár tavalyi évhez hasonlóan idén is úgy tervezték, hogy a vakáció ideje alatt nem lesznek előre tervezett munkák Budapest és a Balaton (Balatonvilágos) között az M7-es autópályán, viszont az útburkolat állagromlása miatt, és

így az utazóközönség biztonságának érdekében, sajnos több helyen is elkerülhetetlenné vált a felújítás.

A munkák egy része már nem várhat őszig. Azokat a nyári hónapokban el kell végezni – tették hozzá. Azért, hogy a legkevésbé akadályozzák a nyári szezonális forgalmat, a munkák ütemezésekor csak azokon a szakaszokon fognak munkát végezni, ahol már most is három forgalmi sáv áll a közlekedők rendelkezésére, és ezt is a forgalmi szempontból kevésbé terhelt napokon.