„Amennyiben létezik egy skandináv elemző vagy dél-amerikai történész, aki lelkesen érdeklődik a régiónk iránt, és elmesélik neki, hogy volt egy botrány a magyar államfő körül, amelynek során az őt megválasztó kormánytöbbség is csinálta a tűzijátékot, a miniszterelnök személyesen küldte el a selyemzsinórt, a köztársasági elnök pedig megbukott, ám ennek farvizén gyorsan leléptették a közelgő választás kormányzati frontemberét, a volt igazságügyminisztert, az attraktív női politikust (de annyira, hogy még a parlamenti mandátumáról is lemond, noha a 135 másik között simán meghúzódhatott volna csöndben), majd a rákövetkező hónapok médiasztárja, a kormány reménybeli ellenfele a volt igazságügyminiszter addig tökismeretlen, kormányközeli cégekben meglapuló exférje lesz, akkor skandináv elemző, a dél-amerikai történész vagy egy kaukázusi zsurnaliszta ott a távolban biztosan elkezd gondolkodni, hogy a két jelenség (a már szinte nem is emlegetett kegyelmi botrány és Messiás Péter eljövetele) között mi az összefüggés. Magyországon persze senki nem gondolkodik ilyesmin. Még akkor sem, amikor visszaléptetik a bitangerős kormánypárt százmilliókért reklámozott jelöltjét a legfontosabb ellenzéki által betöltött tisztség birtokosával szemben egy mikropárt addig csak közlekedési hobbistának tartott jelöltje javára, aki amúgy a kormányfő távoli rokona. Ugyan, minek ilyesmin agyalni?