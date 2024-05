Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

„Már tucatszor halllottam a miniszterelnök EP- kampányjelszavát: »Elfoglaljuk Brüsszelt!« Először is szólni kellene neki, hogy Deutsch Tamás ott rekedt az ostromlott városban. Nehogy véletlenül őt is eltalálják a harcosaink! Másodszor is tájékoztatnám, hogy lekéstek az elfoglalással. Brüsszel jelenleg is elfoglalt. Azért nem ér rá minden hülyeségre reagálni.”

***