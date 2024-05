Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

»„Azt már korábban is lehetett tudni, hogy a politikus önként távozott az MBH Bank Nyrt. felügyelőbizottságából, valamint a Lázár János-féle Építési- és Közlekedési Minisztérium alá tartozó Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságából is. Ezeken kívül azonban a Hodlernél is vállalt munkát, Magyar Péter volt ugyanis az alapkezelő jogi igazgatója.«

Tehát ha jól értem, amikor MINKET kezdett el basztatni Magyar Péter azzal, hogy »jól fizet a Fidesz?«, akkor ŐT még vastagon pénzelték.

Bőr, az van a képén. Szépen hidratált, hialuronos RINOCÉROSZ.”