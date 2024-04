Lukácsi Katalin útja a KDNP-től Juhász Péterig

Nyitókép: Facebook

Lukácsi Katalin visszatért, egész pontosan Juhász Péter, egykori Együtt – a Korszakváltók Pártja elnök csapatában indul Budapest V. kerületében képviselőjelöltként. Ez már csak azért is érdekes, mert a régebben KDNP-tag Lukácsi Katalin 2016-ban még ugyanennek a Juhász Péternek a háza előtt demonstrált, miközben társaival nekiszegezte a kérdést, hogy miből is lett az ingatlan. Azóta ha olyan sok idő nem is telt el, de láthatóan sok víz lefolyt már a Dunán, ahogy a politikában is jött néhány érdekes fordulat. Ez az egyik.