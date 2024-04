Lukácsi Katalin lesz Márki-Zay és Gyurcsány közös jelöltje, pedig tavaly még úgy vélte: nélkülük „garantált a siker”

(A nyitóképet Lukácsi Katalin bocsátotta rendelkezésünkre; készítette: Malatinszky Dávid)

A Gulyáságyú média számolt be arról, hogy Lukácsi Katalin visszatért, egész pontosan Juhász Péter, egykori Együtt – a Korszakváltók Pártja elnök csapatában indul Budapest V. kerületében képviselőjelöltként. A portál is felhívja arra a figyelmet, hogy Lukácsi nyolc évvel ezelőtt, még a KDNP tagjaként egy demonstráción vett részt Juhász Péter házánál, azt firtatva, hogy miből telik Juhásznak az ingatlanra. Lukácsi erre a következőt felelte: „manapság nem csak én vagyok rá a példa, hogy rossz döntések után is van lehetőség tiszta lelkiismerettel politizálni.”

A teljes képhez hozzátartozik, hogy Lukácsi a Momentum–DK–Mindenki Magyarországa Néppárt–Nép Pártján–Párbeszéd-Zöldek közös jelöltje. Ez mindössze azért lehet érdekes, mert tavaly még így nyilatkozott két jelölő szervezet, a DK és az MMM vezetőjéről:

Önkritikusan írom, tanulság a jövőre nézve: Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter nélkül garantált a siker”.

A DK-hoz fűződő viszonya eddig sem volt felhőtlen, volt alkalom, amikor „bolsevik pártként” írta le a a politikai közösséget. Márki-Zay Péterrel kapcsolatban jóval pozitívabb hangvételben nyilatkozott, de hamar elillant a varázs: a választást követően arról nyilatkozott, „megbánta már, hogy Messiáshoz hasonlította” a hódmezővásárhelyi polgármestert, akit rossz vezetőnek tart. Nem meglepő ezek után, hogy kilépett az MMM-ből, ahol alelnöki pozícióban dolgozott.

Ennek ellenére úgy tűnik, Lukácsi Katalin a mostani önkormányzati választáson mégis elfogadja mind az MMM, mind a DK támogatását.