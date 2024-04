Nyitókép: Arpad Kurucz / ANADOLU / Anadolu via AFP

„14 évnyi kétharmad után teljesen érthető a frusztráció és az elkeseredettség, de az, hogy olyannyira nem volt merítés a baloldalon, hogy pont a NER-ből kellett lízingelni kihívót, az mégiscsak minden szürreális elképzelést túlszárnyal. Pláne, hogy a főhős egy igazi megbízhatatlan, hazudós csenőmanó.

Hány tettenérés volt eddig, és hány vár még ránk a jövőben Magyar Péter színrelépése óta. Az egomán popsztár olyannyira megízlelte a színpadot, a rivaldafényt, és ki tudja, talán a rá vágyakozó lányok, asszonyok titokban küldött telefonszámait, hogy már a vonyarcvashegyi diszkóban mulató – nem én mondom, ő hencegte el – 14-24 éves fiatalok a szórakozóhelyre való betoppanásakor magát Michael Jacksont látták meg benne. Nézem az erről szóló videót a teszkós Jézusról, aki a korai AI-által összepattintott »túlságosan jóképű« (idéztem A híres Ron Burgundy legendájából) énjére gyűrött fejével már kezdő megszólalással sem emlékeztet, és látom, hogy ő valóban elhitte önmagát. Kezdjük ott, hogy mit keresnek 14 évesek a vonyarcvashegyi diszkóban mulatozva?? 1500-an. Aha. Mondjuk Magyar legendásan jól becsüli meg a tömeget. Maradjunk annyiban, ott volt párszáz fiatal.

De vissza Jackóhoz! A nép hangja jött, és büntetett, mert egy, a fenti videóhoz érkező facebook-komment így írt: »Ha bejöttél volna egy szabolcsi diszkóba, úgy is néznél ki, mint ahogy Michael Jackson néz ki jelenleg!« Most komolyan… Mekkora önelégült, szánalmas figura kell legyen valaki, aki a hirtelen jött hírnév után pár héttel Jézusnak, Michael Jacksonnak, és most legutóbb, Gandhinak képzeli magát? Ja, igen, Gandhi. »Először megtűrnek téged, később nevetnek rajtad, később harcolnak ellened, majd győzöl.« – szól legújabb hitvallása, amit, és efelől semmi kétségünk ne legyen, önmagáról ír, Gandhi által tolmácsolva. Tulajdonképpen megköszönhetjük az indiai spirituális vezető legendának, hogy váteszi erényeket csillogtatva bő száz évvel későbbre tökéletes jellemzést adott korunk lassan nemzetközi baloldalának spirituális vezetőjéről. Elképesztő!”