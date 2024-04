Kevés hazai alrendszer szenvedett annyit a kritika sortüzétől, mint az oktatás, amely gyakran kerül – olykor jogosan, olykor tévesen, és gyakran közhelyesen – bírálatok alá. A legnépszerűbb ezek közül a módszerekről és a tananyag úgymond elavultságáról szól, valahogy így: minek terhelik a diákokat olyan haszontalan dolgok magolásával, mint az Egri csillagok vagy a kovalens kötés, ahelyett, hogy a mindennapokra készítenék fel őket. A haladás ehelyett maga a megoldás: állandóan, óráról órára gyökeresen újítani kell a módszereket, a tananyagot, és kritika nélkül futni a nagybetűs Nyugat diktálta tempóban. Minden ismeret mércéje eszerint az, hogy most és azonnal hasznomra van-e, adnak-e érte kenyeret – mert amiért nem, azzal nem éri meg terhelni magunkat (a terhelés különben is rossz, ezt már minden kortárs liberalizmus atyja, Michel Foucault is megmondta).