Nyitókép: Arpad Kurucz / ANADOLU / Anadolu via AFP

„Ahogyan az lenni szokott a nagyobb tüntetések alkalmával, a szervezők most is irreálisan felülbecsülték Magyar Péter menetének létszámát, míg a politikai ellenfelek meg meglehetősen alul.

Érdekes egy tánc ez a kormánypártiak és ellenzékiek között, amelyben kölcsönösen idiótának nézik a másikat, amiért azt a számot merte mondani a tömegre nézve, amit. A szombati tömegtüntetéssel kapcsolatban is elhangzott egyaránt a 40 ezres és a 400 ezres becslés is, holott az igazság nyilvánvalóan a kettő között lehetett valahol. Jómagam a laikusság és szakmaiatlanság teljes magabiztosságával 120 ezret becsültem, különféle eszközökkel az általam egyébként rendre kritizált Lakmusz is hasonló számra, 108 ezerre jutott.

A politikai végeredményen ez mit sem változtat.

Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Magyar Péter minden szimpatikus, vagy épp ellenszenves jellemvonásával együtt választópolgárok hatalmas tömegét képes megmozgatni, s befolyásolni. Jól látszott ez a Youtube-interjúk milliós nézettségén, a hírportálok olvasottságán, a közvéleménykutatások eredményén és az utcai rendezvények látogatottságán is.

Hogy az utcán és az éterben megmozduló tömeg vajon júniusban az urnáknál is hasonló elánnal fog-e egyirányba szavazni, majd kiderül. Mindenestre rég nem volt ennyire érdekes a magyar belpolitika – ami az újságíróknak jó hír, nagy kérdés, hogy a nemzetnek is az e.”

