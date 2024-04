A Fidesz szerint V. Naszályi Márta 80 millió forintot folyatott ki a férjét foglalkoztató cégnek

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Nagyjából 80 millió forint közpénzt fizetett ki V. Naszályi Márta annak a cégnek, amelynél az I. kerületi polgármester férje dolgozik – közölte a Fidesz kedden az MTI-vel. A közleményben azt írták: a szerződéseket több esetben kicsivel a közbeszerzési értékhatár alatt kötötték meg, de akadt olyan eset is, amikor a korábban egymás ellen versenyző cégek már konzorciumban működve jutottak megbízáshoz.

Ismertették: még 2019 előtt indult el a Márai Sándor Művelődési Ház építése, amelynek befejezését már a baloldali városvezetés vitte véghez. Az átadást követően V. Naszályi Márta, valamint a kerület egyik intézménye, a GAMESZ négy szerződést kötött a NEO Property Services Zrt-vel, legfőképp üzemeltetésre, de nem egyszer takarításra és őrzés-védelemre is.

„Érdekes módon mindegyik versenyeztetést ez a cég, tehát a NEO Property Services Zrt. nyerte meg, papíron szorosnak tűnő versenyben” – írták. A gyanús körülmények miatt a képviselő-testület illetékes bizottsága vizsgálatot folytatott és arra jutott, hogy:

nettó 62 millió 65 ezer 24 forint közpénzt fizettek ki jogsértő módon

– jelentette ki a nagyobbik kormánypárt közleményében. Az egyik, 2021 márciusától júniusáig tartó szerződést az önkormányzat kötötte műszaki karbantartás, őrzés-védés, napi takarítás céljából, visszamenőleges hatállyal, és már a beszerzés elnyerése előtt munkát végzett az épületben a cég.

A szerződés összege nettó 14 millió 990 ezer 99 forint, miközben a közbeszerzési értékhatár 15 millió forint

– közölték.

A polgármester férje, V. László is érintett

A másikat, 2021 júniusa és júliusa között az önkormányzat intézménye, a GAMESZ kötötte a NEO Property Services Zrt-vel. Itt is hamarabb kezdődött a munkavégzés, mint a beszerzés elnyerése. Különösen pikánsnak nevezik, hogy a szerződés pontos értéke nem megállítható, de az alapszerződés 9 millió 101 ezer 41 forint volt, a havi szerződések pedig: 3 millió 876 ezer 374 forint tettek ki (két alkalommal).

Összeadva itt is kiderül, hogy a szerződések összértéke gyanús módon ismét egy kicsivel maradt csak el a közbeszerzési értékhatártól

– tették hozzá. A tájékoztatás szerint a harmadik, GAMESZ által kötött, 2021 augusztusától decemberéig szóló szerződést sima beszerzési eljárás útján kötötték meg nettó 22 138 385 forint értékben. Bár ez az összeg meghaladta a közbeszerzési értékhatárt, mégsem folytatták le a szükséges eljárást.

Azt, hogy a közbeszerzési értékhatár alatt intézik az ügyeket az I. kerületben, a nagyobbik kormánypárt már bejáratott gyakorlatnak nevezte. Az újdonságot most az jelenti, hogy ilyen ügyben a polgármester férje, V. László is érintetté vált, hiszen a tízmilliókkal kitömött NEO Property Services Zrt. munkatársa, amely tényt korábban már a polgármester is kénytelen volt bevallani – hangsúlyozták. Megjegyezték, hogy V. László neve a Ruszwurm Cukrászdához kapcsolódó kenőpénzes botrányban is szerepelt, valamint 2019-ben a baloldali pártok kampánypénz ügyeit is ő intézte – írták a közleményben.

(MTI)