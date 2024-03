Üres játszóterek, túlzsúfolt idősotthonok – valóban gyermektelenné válhat a világ? Ebből a dokumentumfilmből kiderül!

***

A „Születési szakadék – Gyermektelen világ” című dokumentumfilmben elhangzik, hogy a túlnépesedő bolygóról szóló előrejelzések évszázadok óta velünk vannak. De többször felmerült az utóbbi időben, hogy ezek tévesek lehetnek. Mióta látszik, hogy főként a nyugati társadalmak gyermektelenednek el fokozatosan?

1968-ban mutatkozott meg a statisztikákban először Németországban ez a tendencia, majd 1971-ben az Egyesült Államokban is felfigyeltek erre. Majd 1973-ban és 1974-ben Japánban, Svájcban és Olaszországban is megfigyelték ezt a jelenséget. Kijelenthető, hogy 1973 és 1974 fordulóján egy éles változás történt a csökkenésben. A két- vagy háromgyermekesek számát illetően között nem volt változás, ugyanakkor a huszas éveikben járó gyermektelen fiatalok, nem vállaltak ebben az időszakban gyermekt, elkezdték kitolni ennek az időpontját. Ebbe közrejátszott az 1973-as olajválság okozta gazdasági válság.

Miután a gazdaság helyzete normalizálódott a válság után, a gyermekvállalási kedv nem állt vissza a korábbi állapotára,

megmaradt ebben az anomáliában. Rövid idő alatt kialakult, hogy a nők a huszas években nem vállaltak gyermeket, így egyre többen kezdtek kicsúszni az időből.

A társadalmak miként reagáltak erre az új jelenségre?

Az említett országok még ekkor nem is realizálták ezt a helyzetet, hiszen a demográfiai folyamatok csak idővel éreztetik a hatásukat. Először fel sem tűnt, hogy kezdetét vette egy negatív eseménysorozat, hiszen pozitív fejlemények is lezajlottak: egyre több nő jelent meg például a munkaerőpiacon. Ezzel párhuzamosan csökkenni kezdett az álláskeresők száma is, mivel mindenki talált munkát, mert a nyugdíjba vonuló munkaerőt pótolni kellett.

Arra pedig kezdetben sokan legyintettek, hogy bezárt egy-egy óvoda vagy iskola, mert csökkent a gyermekek száma.

Azonban most már mindez 50 éve tart, és már megjelentek az első komolyabb problémák is. A munkaerő látványosan csökken, miközben a nyugdíjasok száma nő. Abból a generációból, ahol csökkent a gyermekek száma értelemszerűen kevesebb szülőképes korú nő került ki, és ez az olló az idő előrehaladtával fokozatosan szűkül. Ezért láthatunk napjainkban egyre több idős embert magunk körül, miközben a játszóterek pedig elnéptelenednek. A demográfusok ezt már 30 éve látják, de nem olyan könnyű ezen változtatni.

Mi a dokumentumfilm üzenete a ma emberének?

Adatelemzőként dolgoztam évekig, és jövőbe mutató jelentésekkel foglalkoztam sokáig. Német cégekkel is dolgoztam együtt, és 2016-ban kerültek olyan adatok a kezembe, amelyeken megdöbbentem. Az előrejelzések gyors népességcsökkentést prognosztizáltak. Közben minderről alig beszéltek. Pedig a demográfiai adatokból kirajzolódott, hogy amennyiben nem változtatunk, akkor 20 év múlva nem lesz eladó, nem lesz vevő. Miközben rohamosan nő az eltartottak száma. Minden szám negatív irányba mutat.

Ha választanom kellett volna abban a pillanatban, hogy egy meteor csapódjon be a Földre vagy a népességszám csökkenjen, akkor lehet egy kisebb meteort választottam volna.

Mert – kis túlzással – még az sem okozna akkora problémát, mint ez a demográfiai törés.

Először könyvet akartam írni minderről, de a fiam lebeszélt erről, mondván a fiatalok dokumentumfilmeket néznek.

Kezdetben úgy terveztem, hogy felkeresek pár országot, de mikor sorra nyíltak meg a személyes beszélgetések során az interjúalanyok, akkor beláttam, el kell menni a falig. Mert bár az nem változik, hogy ki mennyi gyermeket szeretne, vagy hogy csökkenne a születések száma, ugyanakkor

egyre nő azoknak a nőknek, családoknak a száma, akik végül gyermek nélkül maradnak, pedig korántsem így tervezték.

A megoldás pedig alulról, az egyének és a családvédő közösségek szintjéről fog vélhetően érkezni. Magyarországon bár jók a családpolitikai intézkedések, de ezek sem elegek önmagukban ahhoz, hogy a már említett tendenciának gátat szabjanak.

Stephen J. Shaw, a „Születési szakadék – Gyermektelen világ” című dokumentumfilm rendezője. Fotó: KINCS-sajtó

Bő egy évtizede olyan hangok is megjelentek, hogy azzal védjük a bolygót, ha nem vállalunk gyermeket. Illetve, hogy olcsóbb kutyát tartani, mint gyermeket nevelni.

Ezek az új tendenciák ahhoz járulnak hozzá, hogy a fiataloknál még inkább késleltessék a gyermekválallást. Egyeseknél ez egészen addig tartat, míg kifutnak az időből. Az említett hangok már a '70-es években megjelentek, akkor azt hirdették, hogy túlnépesedik a Föld, nem lesz elegendő élelmiszer, víz, ezért védeni kell a környezetet. Ez mára odáig jutott, hogy

akadnak olyan körök, akik azt hirdetik, hogy a nők nem akarnak valójában gyermeket, a gyermekvállalás valójában a férfiak akarata.

Miután kiderült, hogy mégsem halunk éhen, ezért kellett egy új zászló, ami mögé fel lehet sorakozni.