Juhász Péter: Bajnait nem tagadnám meg, Sorostól pedig boldogan fogadnék el pénzt (VIDEÓ)

Helyi szinten szorongatná meg a Fideszt – mondta a Magyar Hang Kompország című műsorában Juhász Péter, aki nemrég jelentette be, hogy Budapest V. kerületében elindul a polgármesteri tisztségért. A politikust Bajnai Gordonnal – korábbi párttársával – való viszonyáról is kérdezték a műsorban.

Juhász Péter elmondta, az elmúlt öt évben egyszer beszélt Bajnai Gordonnal, de amióta visszatért a politikába nem beszélt vele. Hozzátette ugyanakkor, hogy nincsenek rossz kapcsolatban, de az elmúlt években mindketten mással foglalkoztak.

„A világért nem tagadnám meg” – tette hozzá. Majd úgy folytatta, hogy

Sorostól is boldogan fogadnék el pénzt, ha egyébként finanszírozna itt bármit Magyarországon, de még nem jutott el hozzám.”

Majd azt is elmondta, hogy bármikor szívesen leülne Bajnaival kávézni, ha találkoznának.

Mindenképpen érdekes, hogy Juhász Bajnai Gordonról beszélve miért tért át rögtön Soros Györgyre. Nem ez az első eset, amikor fény derül a volt kormányfő és a dollármilliárdos spekuláns kapcsolatára. Köztudott, a volt baloldali miniszterelnök egykori államtitkárán, Korányi Dávidon, pontosabban az általa vezetett Action for Democracyn keresztül érkeztek az amerikai pénzek a magyar ellenzék 2022-es kampányába. Az elmúlt hetekben publikált videókból pedig az is kiderült, hogy messze Soros György volt az Action for Democracy legnagyobb adományozója.

A 2022-es kampány során Magyarországra érkező guruló dollárok nagy része pedig pont a Bajnai Gordon érdekeltségébe tartozó DatAdat céghálónál kötöttek ki. Mint ismert, a tavaly nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentés szerint az Action for Democracy nevű amerikai szervezet összesen 3,176 milliárd forintot utalt Magyarországra a 2022-es országgyűlési választás kampányában, amely nagy része – 1,84 milliárd forint – Márki-Zay Péter mozgalmához, a Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz (MMM) került. A jelentés szerint az amerikai támogatások „végső kedvezményezettje, illetve magyarországi elosztóközpontjai” a DatAdat-cégcsoport és Oraculum 2000 Kft. voltak. A két cég összesen 3,55 milliárd forintot költött el a kampányban.

Juhász Péter elszólása is azt támaszthatja alá, hogy Bajnai Gordonnak kitüntetett szerepe lehet a magyar baloldali ellenzék és Soros György viszonyrendszerében.