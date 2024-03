Jó a humora, nem híve a formalitásoknak – felesége mesélt az új köztársasági elnökről

Sulyok Tamás újonnan megválasztott köztársasági elnök felesége, Nagy Zsuzsanna adott interjút a Híradó.hu-nak, melyben beszélt házasságukról, korábbi terveikről és arról is, hogy milyen jellegű ügyeket szeretne majd felkarolni az államfő feleségeként.

Mindenben mellette, mögötte és vele

Nem így tervezték eredetileg a nyugdíjas éveiket, hiszen – mint mondta – az volt a terv, hogy „ezt a két és fél évet, ami a férjem alkotmánybírósági elnökségéből még hátra van, szépen végigvisszük, aztán lassúbb élettempóra váltunk, amelyben elsődleges figyelmet és szerepet a gyerekek kaptak volna, hiszen most is segítek a lányomnak, sok időt töltök a két kis unokámmal”. „Lecsendesedve gondoztuk volna a gyümölcsfákat, gyakran lettünk volna a Balatonon, sok úszásra, túrázásra készültünk” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy mit érzett, mikor köztársasági elnöknek jelölték a férjét elmondta, hogy előtte természetesen megkérdezte őt is.

Elfogadtam ezt a helyzetet, és minden erőmmel azon leszek, hogy ebben is társa tudjak lenni. A gyerekek nyilván aggódtak, de én azt mondtam Tamásnak, hogy mindenben melletted, mögötted és veled leszek, és ez szívből jött”

– fogalmazott.

A mentálhigiénés szakember arról is beszélt, hogy férjével nagy erőforrásuk a humor, ami sok nehézségen átsegítette már őket. „Természetesen próbáljuk majd tartani magunkat azokhoz az előírásokhoz, amelyek az ő szerepköréhez tartoznak, s e tekintetben is igyekszem majd a lehető legjobb tudásom szerint mellette állni” – tette hozzá.

Feladatok a későbbiekben és a „jó humorú, jópofa” köztársasági elnök

„Tudom, hogy a feleségek is szoktak ügyeket felkarolni, majd én is meg fogom találni azt, ami az alkatomhoz és végzettségemhez illik” – fogalmazott Nagy Zsuzsanna. A köztársasági elnök felesége úgy látja, hogy a valamilyen szempontból nehéz helyzetben lévő embereknek a meghallgatására, támogatására és megsegítésére fog összpontosítani, mert elmondása szerint ezt csinálja jól.

A köztársasági elnök személyével kapcsolatban azt is megosztotta a nagyérdeművel, hogy

végtelenül közvetlen, nagyon szereti az embereket és az életet, jó a humora, jópofa, nem híve a formalitásoknak, szabad lélek”.

Számára az érettségi óta tartó kapcsolatuk szoros szövetséget jelent, amelynek titka a first lady szerint az, hogy „vannak olyan személyiségjegyeink, amelyek segítettek nekünk ebben, fentről is támogattak minket, és persze szerencse is kell az élethez”.

Arra a kérdésre, hogy fel tudná-e adni az egyéni stílusát, a ruhatárát a pozíció miatt így válaszolt: „Már van kialakult stílusom, amiről nem szeretnék lemondani. Szerintem ez szóba se jöhet, de nem tudom, pontosan mi vár rám. Az én generációm számára nem volt még ilyen nagy hangsúly az öltözködésen. Emlékszem, fiatal korunkban örültünk, ha volt egy jobb farmerünk, és később sem a ruhák játszották a fő szerepet az életünkben, de az biztos, hogy ebben a pozícióban, amelyben

a hazámat és a nemzetemet is képviselem, méltón kell, és méltón is fogok megjelenni”.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor