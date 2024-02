„Tovább gyűrűzik és már azt gondolhatnánk, hogy soha nem is ér véget a guruló dollárok néven elhíresült botrány, a baloldal kampányfinanszírozási ügye. Bár perdöntő bizonyítékok továbbra sincsenek, a gyanú egyre nagyobb azzal kapcsolatban, hogy az Action for Democracyn keresztül Soros György pénzelhette a baloldalt a 2022-es választások környékén.

4 milliárd forintról tudunk eddig, ami úgy érkezett külföldről a baloldal kampányába, hogy nem ismerjük az eredetét. Annyi biztos, hogy a pénz jó része a Korányi Dávid vezette Action for Democracy nevű szervezeten keresztül áramlott az országba, az Amerikában élő, Bajnai Gordon bizalmi körébe tartozó Korányi szerint mikroadományokból. Több körülmény is van, amely cáfolni látszik az ezzel kapcsolatos magyarázatát, legutóbb pedig több olyan videó jelent meg a közösségi médiában, amely egyenesen ennek az ellenkezőjéről tanúskodik. Egy MagaBabe nevű X profilon megosztott felvételeken ugyanis az Action for Democracy három vezetője, Korányi Dávid, Kati Marton és Wesley Clark tábornok utalnak rá, hogy

Soros Györgytől érkezhettek a források az általuk hőn áhított magyarországi kormányváltáshoz.

Sőt, a felvételen Korányi kifejezetten kérkedik azzal, hogy egy amerikai törvény megadja nekik a lehetőséget arra, hogy elhallgassák, kik is szervezete valódi támogatói. Ha a felvételek valódiak, akkor a modernkori magyar történelem legdurvább pártfinanszírozási botránya a jelenleginél is váratlanabb fordulatot vesz. Ha igaz, amiről a videón szó van, akkor az azt jelentheti, hogy bizonyos pénzügyi csoportok a saját hasznuk, a saját gazdagodásuk érdekében lábbal tiporták a magyar szuverenitást. És persze jelentheti azt is, hogy

a magyar baloldal tényleg kilóra adta volna el nekik saját magát, és ami még rosszabb: az országot és annak polgárait.

Minden eddiginél fontosabb lenne tehát, hogy tisztán lássunk az ügyben. Ezt szerette volna a Mandiner is, amely a felvételekkel kapcsolatban kérdésekkel fordult mind az Action for Democracyhoz, mind a baloldali összefogás hat pártjához. Választ azonban egyetlen helyről sem kaptak. A baloldali pártoktól ezt akár már meg is szokhattuk, ugyanakkor az Action for Democracy és Korányi Dávid eddig legalább minden alkalommal előadta a mikoradományokról szóló történetet. Beszédes tehát a mostani hallgatás, de hogy mire utal, azt döntse el a kedves Olvasó!

Érdekes mindenesetre, hogy ugyanezt a hallgatást látjuk Karácsony Gergely részéről a mozgalma körüli finanszírozási botrányban és a Lánchíd felújítása körüli hídpénzbotrányban is. Még jó, hogy

mindig a baloldal az, amelyik számonkéri ellenfelein az átláthatóságot, maga pedig mostanában igencsak ritkán él ezzel az eszközzel.

Pedig az említett ügyekben a guruló dollároktól kezdve a 99 Mozgalom esetén át a Lánchídig egyre sürgetőbb lenne a tisztánlátás. 2022-ben ugyanis a baloldal már becsapta az embereket, elsősorban persze a saját választóit. Szuverén szereplőként tüntette fel ugyanis magát és utólag derült ki, hogy ez csak a látszat volt. Most ismét közelegnek a választások, méghozzá rögtön kettő. Sem Budapest vezetése, sem az európai erőviszonyok szempontjából nem mindegy, hogy a választók minden információ birtokában, megalapozottan tudnak dönteni, vagy sem.”

Nyitókép: Facebook