Nemzetközi kapcsolatok szakértő: Donald Trump akadályozhatja meg a harmadik világháborút

Mi lehet az idei évre vonatkozóan a legjobb és legrosszabb forgatókönyv Magyarországnak?

A legjobb szcenárió, ha az európai parlamenti választásokon a jobboldal kerül többsége, és sikerül létrehozni egy szélsőjobboldali, populista, valójában konzervatív blokkot. Emellett fontos, hogy Donald Trump legyen az amerikai elnök, és számunkra egy osztrák jobboldali fordulat is kedvező lenne. A legrosszabb az, ha az EP-ben minden marad így, esetleg a zöldek növelni tudják a támogatottságukat, illetve a tengerentúlon marad a demokrata kormányzás. Ez a forgatókönyv nem csak nekünk lenne rossz, hanem az egész világnak, hiszen ha nincs változás Európa és Amerika gondolkodásában, sokkal több konfliktus alakulhat ki, és mi, a Nyugat potenciálisan a vesztes oldalra kerülhetünk.

Itthon mennyire fogékonyak a fiatalok a politikára?

Úgy gondolom, hogy sokkal jobb a helyzet, mint a legtöbb nyugati országban. A felmérésekből az látszik, hogy a magyar fiatalok jelentős része inkább jobboldali gondolkodású, szereti a hazáját, tiszteli a kultúráját, ami nyugaton egyre kevésbé jellemző. De ebben is látok egyfajta visszafordulást.

Mire gondol?

A fiatalok mindig szeretnek lázadni a fennálló struktúrákkal szemben. Korábban punkok voltak, most nemi identitásokhoz, kisebbségekhez akarnak csatlakozni – egy idő után ez lesz a mainstream, és a konzervatívizmus lesz a „punkság”, ennek első jeleit már látom az Egyesült Államokban. Magyarországon jól állunk ezen a területen, a Danube Institute gyakornoki programja is sikeres, többen el tudtak helyezkedni az intézetünknél, esetleg más szervezetben, sőt külföldön, Brüsszelben vagy Amerikában is. Ez a program lehetőséget ad arra, hogy a fiatalok a nemzetközi közeghez kapcsolódhassanak, olyanokkal találkozhassanak, akikkel máshol nem tudnának, például Tony Abbott egykori ausztrál miniszterelnökkel, aki a vendégelőadónk. A nálunk szerzett tapasztalatok pedig később hasznossá válnak a diplomácia és a kutatóintézetek világában – az idei gyakornoki jelentkezésünk éppen él, és elérhető a honlapunkon.