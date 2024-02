Kemény roncsderbi folyik Miskolcon

Ahogy a fővárosban, a borsodi vármegyeszékhelyen is a közlekedés helyzete az egyik legneuralgikusabb kérdés, ennek pedig egyik mellékszála az, hogy

Miskolcot elcsúfítják és a forgalmat akadályozzák a kirakott, de el nem szállított lepusztult járművek,

amelyekről a helyi politikusok is gyakran posztolnak a közösségi oldalukon, mi több roncsvadászatba is kezdtek. A kormánypártok szerint elárasztották a közösségi oldalakat a panaszos posztok és kommentek, ami nem véletlen, hiszen romokban hever a tömegközlekedés: gyakran a menetrend szerinti járatok sem tudnak elindulni, emiatt hatalmas a zsúfoltság a járműveken. Ennek pedig az az oka, hogy csökkent a tömegközlekedésre szánt önkormányzati pénz, elmaradtak a karbantartások és állandó a munkaerőhiány, miután nem tudták megtartani a dolgozókat.

A kormánypártok képviselői rendkívüli közgyűlés összehívását is kezdeményezték – cégvezetőket akartak leváltani és újakat megválasztani –, de Veres Pál polgármester ezt negligálta. Hollósy András, a Fidesz-KDNP-frakció szóvivője szerint ez törvénysértő – ebben egyébként nekik adott igazat a kormányhivatal is –, és kijelentette, a rendszerváltást követő legújabb politikatörténetben nem fordult még elő, hogy egy megválasztott közgyűlés tagjai és önkormányzati képviselői nem élhetnek demokratikus jogaikkal.

Veres – írta ki a Facebook-oldalára – arra hivatkozva tagadta meg a testület összehívását, hogy

alantas támadást indult a város és a cégei ellen, és a kezdeményezők törvénysértő előterjesztés-csomagot szerettek volna elfogadtatni,

amelyek célja az, hogy kárt okozzanak Miskolcnak és megbénítsák a működését. S közölte azt is, hogy a benyújtott javaslatokat csak akkor tudta volna elfogadni a közgyűlés, ha a helyi fideszes képviselőkkel együtt szavaznak a DK és az LMP képviselői, mint ahogy azt decemberben is tették.

Annak, hogy ez a két párt gyakran kibeszél a kórusból, az is az oka, hogy nem szeretnék, ha – a 2019-ben még általuk is támogatott – Veres Pál lenne a balliberális pártok polgármesterjelöltje. Gyurcsány Ferenc és Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke még tavaly novemberben jelentette be Miskolcon, hogy helyette – a Dobrev Klára egyik kedvenc vidéki politikusának számító – Hegedűs Andrea DK-s parlamenti (volt önkormányzati) képviselőt indítanák. A két országos pártelnök akkor még „csak” azt olvasta a városvezető fejére, hogy nem teljesítette a 2019-es ígéreteit, s kuratóriumi tagságot vállalt a Miskolci Egyetemen, ebből pedig azt a következtetést vonták le, hogy nehéz eldönteni, Veres inkább az ellenzék vagy a kormánypártok oldalán áll-e.