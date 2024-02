Havas Henrik megfejtette, miért halnak meg a vendégmunkások az M1-es autópályán

Nem hagyta szó nélkül Havas Henrik azokat a feltételezéseket, amelyek szerint Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjének neve is felmerült, mint a Fidesz lehetséges főpolgármester-jelöltje. Korábban a 24.hu számolt be arról, hogy egy közvéleménykutató cég már Győrfi Pál népszerűségét is méri. egy közvéleménykutatás miatt. Kubatov Gábor a Fidesz alelnöke ugyanakkor azt közölte, február közepén indul a jelölési folyamat, és valamikor március végére nevezi meg a Fidesz a főpolgármester-jelöltet.

Havas Henrik ennek ellenére nem hagyta szó nélkül a Győrfi jelöléséről szóló híreket, és már most keményen bírálta a szóvivőt, aki szerinte nem végzi megfelelően a munkáját. Havas úgy véli

Győrfi Pálnak statisztikát kellene vezetnie arról, hogy hány Spanyolországból és Franciaországból hazafelé tartó vendégmunkás hal meg, szenved balesetet a fáradtságtól az M1-es autópályán. Ha lennének ilyen statisztikák, akkor pihenésre kellene kényszeríteni a őket.

Havas Henrik szerint Győrfi Pálnak nem pusztán az lenne szóvivőként a dolga, hogy beszámoljon a balesetekről, ezért nem alkalmas Budapest vezetésére sem.