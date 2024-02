Egymást hivogattuk Csintalan Sándorral, mert mindketten nagy rajongói vagyunk Novák Katalinnak. Én régi rajongója, Csintalan pedig új. Mindketten ismerjük mennyire nehezen hozott döntést Csintalan megverése ügyében. Én lobbiztam, hogy kapjanak kegyelmet, mert ártatlanok és koncepciós per van ellenük, nincs bizonyiték, de a köztársasági elnök hajthatatlan volt, azt mondta, hogy nem ad kegyelmet olyanoknak, akiket azért ítéltek el, mert csoportosan, vascsővel megvertek egy embert.

Aztán Csintalan személyesen kért kegyelmet az őket megverőkre és hosszan beszélgetett a köztársasági elnökkel. Ekkor lett a híve Novák Katalinnak és meggyőzödött, hogy őszinte és tisztességes, Csintalan szerint a »legtökösebb« elnök, bátor és szuverén.

A kegyelem után naponta beszéltünk Csintalannal. Úgy éreztük, hogy embermentésben vettünk részt. Örültünk, hogy négy család szabadon karácsonyozhat, félelem nélkül élhet. Hat kisgyerek visszakapta az apukáját. »Ezért már volt értelme, hogy megszült az anyám!« – mondta Csintalan, de én is hasonlóan éreztem. Most a kegyelmi botránynál rögtön hívott, hogy nem stimmel, hiszen mindketten tudjuk, hogy mennyire lelkiismeretesen járt el eddig mindig a kegyelmek kapcsán.

Biztos vagyok benne, hogy alapos döntést hozott.

Az tény, hogy a 2006 utáni ellenállásban résztvevők kegyelmei nem tetszettek a titkosszolgálat-rendőrség-ügyészség-biróság maffiának. Minden módon próbáltak engem is leállítani (fenyegetéssel, hamis információkkal, lejáratással) és próbálták Novák Katalint is rávenni, hogy ne adjon kegyelmet (hamis információkkal, javaslatokkal). Szóval el tudom képzelni, hogy titkosszolgálati akció volt az is, hogy olyan nem kellőképpen informatív anyag kerüljön az elnök elé, hogy nem minden információ birtokában hozza meg a döntést.

(A Csintalan-ügyben is hamis információt adtak neki, hogy közvetlen bizonyíték van az elkövetésre, amikor semmilyen közvetlen bizonyíték, tanú nem volt, csak egy hallomás. Mondtam is az elnöki hivatalban, hogy legyenek óvatosak, mert átverik őket.) Másrészt azt is el tudom képzelni, hogy megint egy koncepciós perről van szó, sajnos sok ilyen van büntetőügyekben és erről is lehet tudomása az elnöknek. Harmadrészt láttunk mi már hasonló ügyet, egy szentéletű szerzetessel szembeni »liberális« lejárató akciót, amikor kiderült, hogy minden hazugság volt.

Szóval egy biztos: Novák Katalin az egyik legtisztességesebb ember az országban, nagyon bátor és népszerű, a tisztességtelenek ezért meg szeretnének tőle szabadulni, de sokan vagyunk mellette, akik békés és szabad Magyarországot szeretnénk! Nyilvánvalóan elítélem a pedofiát, ahogy a köztársasági elnök is, minden gyereket meg kell menteni az ilyen szörnyűségektől, szerencsére az elkövető súlyos büntetést kapott és börtönben ül!”

Nyitókép: Facebook/Novák Katalin