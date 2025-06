„Hétfőn eldőlt a Tisza Párt sorsa. Most végérvényesen lehullt a lepel Magyar Péter pártjáról, kidurrant a lufi. Komoly csalódást okozott a nézőknek Kulja András szereplése az ATV-ben, ahol Takács Péter egészségügyi államtitkár gyakorlatilag lemosta a vitában.

A Tisza Párt politikusa nemcsak a kormánypárti elemzőktől kapott kemény kritikát, hanem saját táborából is – sokak szerint ezzel az ellenzék egyik fontos témája úszott el. Még a Tisza Párt saját szavazói is csalódottak, a kommentelők szerint ez a szereplés csak ártott az ellenzéknek. Természetesen Csintalan Sándor is hallatta a hangját, méghozzá nem is akárhogy.

A vita kapcsán a magyar politikai élet legnagyobb szélkakasa a következőt tette ki a Facebook-oldalára:

»Sajnálom! Egy végtelenül lerohadt, betegelhárító egészségügyi rendszerről szóló vitában az abszolút kártékony egészségügyi államtitkár felmosta a padlót Kulja Andrással. Ne csapjuk be magunkat. felkészületlen, rosszul felkészített volt. Tök inkompetensnek tűnt. Ettől persze még ő lehet akár kiváló egészségügyi miniszter is. A jelenlegi államtitkár már bizonyítottan alkalmatlan . Lejárt az idő. Menniük kell….«

Ezzel a poszttal Csintalan gyakorlatilag az utolsó szöget is beütötte Magyar Péterék koporsójába. Hiszen még ő is úgy látta, érezte, hogy Takács Péter felmosta Kuljával a padlót. Csintalan a szokásához híven azért próbált visszatáncolni a kemény véleményéből. Azt írta, attól még, hogy most leszerepelt Magyar Péter embere, akár még kiváló egészségügyi miniszter lehet.”

