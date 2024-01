Orbánozás, „mindenszarozás”, egybites kampánymondások – Cseh Katalin, kedves, tényleg ennyi lenne az egész? (VIDEÓ)

Mint cseppben a tenger mutatta meg a Momentum intellektuális állapotát a láthatóan a műsor témáiból felkészületlen, kissé hebrencs és hisztérikus Cseh Katalin produkciója a minap az ATV-ben. Némi orbánozás, mindenszarozás, egybites kampánymondások – ennyi. Ez az alternatív ajánlat, egy gazdasági nehézségekkel terhelt év után magára találó, ismét pozitív kilátásokkal szembesülő magyar társadalomnak. Ezért kár volt bemenni a stúdióba!

A beszélgetés során szóba került a június önkormányzati választás, az ellenzéki felkészülés, illetve külön a budapesti helyezkedés. Érdekes egybeesés, hogy miközben Cseh Katalin az MSZP-s Korózs Lajossal közösen szálltak bele azon egykori szövetségeseikbe, különösen is a lényegében leárulózott LMP-s Ungár Péterbe, akik nem Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltségét favorizálják, sőt, egyáltalán megkérdőjelezik a „politikai nagyvad” teljesítményét, nos, ezzel szinte egy időben jelentette be a Momentum: Pesterzsébeten az LMP és a DK után ők is polgármester-jelöltet állítanak.

Ez ám a következetesség!

Napról napra közeleg az EP- és az önkormányzati választás, s láthatóan az ellenzék több darabban van, mint valaha, ráadásul a támogatottságuk még együtt sem elégséges ahhoz, hogy csak picit is megszorongassák a Fidesz-KDNP-t.

Tegyük hozzá: Budapesten és néhány nagyvárosban ettől még megőrizhetik a vezető pozícióikat, de eközben ezer meg ezer ellentét, akár személyes sérelem és nézetkülönbség szabdalja az Orbán-fóbiások wishen rendelt szivárványkoalícióját.

A Momentum beleállt a DK-ba, majd mégis együttműködnek. Az LMP a konstruktív ellenzékiség pózát vette fel – lassan a többiek szóba sem állnak vele, Gyurcsányék már fideszesként tekintenek Ungárékra. A legújabb mérések szerint a közös EP-listáért lobbizó MSZP, a szintén önálló főpolgármester-jelöltet állító, különutas Jobbik vagy a szinte nem is létező Párbeszéd csak álmodozhat az EP-mandátumról, miközben a Mi Hazánk és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt igencsak kezd feljönni.

Öt közvélemény-kutató intézet épp csütörtökön ismertette legújabb számait, kikutatva, hogy is áll most a hazai politikai mezőny.