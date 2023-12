Vidnyánszky: „A színház veszélyes üzem, a színészeknek pedig meg kell tanulniuk egy-egy díszletet használni”

Az interjúban Vidnyánszky Attila – aki a két színészt, Szász Júliát és Horváth Lajos Ottót ért baleset miatt rögtön benyújtotta lemondását, amit azonban Csák János miniszter nem fogadott el – elmondta: a vizsgálat alapján egyszemélyi felelősség nem állapítható meg. „A körülmények alakulásának szerencsétlen volta eredményezte a sajnálatos eseményeket. Örülök, hogy ez lett a vizsgálat eredménye, mert nagyon fájt volna, ha valamelyik munkatársamra rá lett volna égetve a közvetlen felelősség” – fogalmazott a színházigazgató.

Folytatódik a rendőrségi nyomozás

Kifejtette: a vizsgálat azt állapította meg, hogy több tényező szerencsétlen alakulása okozta a balesetet. „A színház veszélyes üzem. Nyilván az igazgató és a rendező felelőssége, hogy minimalizálja a kockázatok lehetőségét, számát, de ezeket teljesen kiiktatni nem lehet, a színészeknek pedig meg kell tanulniuk egy-egy díszletet használni” – közölte. Megjegyezte, sok kérdés merül fel – nemcsak a Nemzeti Színházban, hanem más intézményekben is – azzal kapcsolatban, hogyan lehetne ezt jobban csinálni, jogilag is megfelelően keretezni a helyzetet, kitalálni, milyen szabályok szerint működjenek. Mindenki hangsúlyozta viszont azt,

ami a színházi dolgozóknak is egyértelmű, hogy ez tényleg egy veszélyes üzem

– emelte ki az igazgató. Ismertette, hogy a színház nyolc alkalmazottjából állt össze a bizottság, amely a vizsgálatot elvégezte, és őt is meghallgatta. Ezzel párhuzamosan a rendőrségi nyomozás is tovább zajlik. Ennek eredményeiről is tudni fog a közvélemény – jelezte.

(MTI)

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt